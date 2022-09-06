Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası
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Edinilen Erzurum haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) nohudun kilogramı 24 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) nohudun kilogramı 24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Bulgur
|Kg
|7,00
|11,00
|10,15
|HTS
|Nohut
|Kg
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Pirinç
|Kg
|10,00
|18,00
|12,38
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi