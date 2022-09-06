Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası Ekonomi Haberleri Edinilen Erzurum haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) nohudun kilogramı 24 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) nohudun kilogramı 24 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Bulgur Kg 7,00 11,00 10,15 HTS Nohut Kg 24,00 24,00 24,00 HTS Pirinç Kg 10,00 18,00 12,38 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı Ekonomi Kaynak: AA / İlhami Erkılıç Erzurum Ekonomi Haberler

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