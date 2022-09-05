Erzurum ekonomi haberi | Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Erzurum ekonomi haberi: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 85,22 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 85,22 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|70,00
|130,00
|85,22
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|85,00
|85,00
|85,00
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|45,00
|60,00
|49,82
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi