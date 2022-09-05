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Erzurum ekonomi haberi | Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum ekonomi haberi | Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum ekonomi haberi: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 85,22 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 85,22 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg70,00130,0085,22HTS
Et büyükbaşKg85,0085,0085,00HMS
Civil peynirKg45,0060,0049,82HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

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