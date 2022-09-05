Erzurum ekonomi haberi | Erzurum Ticaret Borsası Ekonomi Haberleri Erzurum ekonomi haberi: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 85,22 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 85,22 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 70,00 130,00 85,22 HTS Et büyükbaş Kg 85,00 85,00 85,00 HMS Civil peynir Kg 45,00 60,00 49,82 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı HMS: Hazır Müstahsil Satışı Ekonomi Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu Erzurum Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Erzurum ekonomi haberi | Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.