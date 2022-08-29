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Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haberler: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg132,90132,90132,90HTS
TereyağıKg130,00130,00130,00HTS
Kaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

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