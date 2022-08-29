Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum haberler: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|132,90
|132,90
|132,90
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|130,00
|130,00
|130,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|112,00
|112,00
|112,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi