Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 128,91 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 128,91 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ENAZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|69,80
|276,00
|128,91
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|64,00
|64,00
|64,00
|ESKS
|Patates
|Kg
|9,00
|10,01
|9,80
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|6,25
|13,00
|7,39
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|67,00
|67,00
|67,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|100,04
|100,04
|100,04
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
Et ve Süt Kurumu Erzurum Ekonomi Haberler
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