Erzurum ekonomi haberi... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 128,91 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM ENAZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 69,80 276,00 128,91 ESKS Et küçükbaş Kg 64,00 64,00 64,00 ESKS Patates Kg 9,00 10,01 9,80 HTS Kuru soğan Kg 6,25 13,00 7,39 HTS Kaşar peyniri Kg 67,00 67,00 67,00 HTS Tereyağı Kg 100,04 100,04 100,04 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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