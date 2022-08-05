Erzurum ekonomi haberi | Erzurum Ticaret Borsası Erzurum haberler: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 84,09 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 84,09 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Büyükbaş et KG 66,00 132,90 84,09 HTS Lor peynir KG 50,00 55,00 52,69 HTS Civil peynir KG 45,00 68,00 59,16 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı Ekonomi AA / İlhami Erkılıç Erzurum Ekonomi Haberler

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