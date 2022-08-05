Erzurum ekonomi haberi | Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum haberler: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 84,09 liradan satıldı.
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 84,09 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|KG
|66,00
|132,90
|84,09
|HTS
|Lor peynir
|KG
|50,00
|55,00
|52,69
|HTS
|Civil peynir
|KG
|45,00
|68,00
|59,16
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi