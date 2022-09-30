Erzurum ekonomi: Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum yerel ekonomi haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 134 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 134 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|134,00
|134,00
|134,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Patates
|KG
|6,00
|7,70
|6,03
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|6,75
|7,04
|6,96
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi