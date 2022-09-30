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Erzurum ekonomi: Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum ekonomi: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum yerel ekonomi haberine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 134 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 134 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG134,00134,00134,00HTS
Kuru SoğanKG4,004,004,00HTS
PatatesKG6,007,706,03HTS
İnek SütüKG6,757,046,96HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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