Erzurum'dan 6 ayda 58,2 milyon dolarlık dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın Haziran ayı kapsamında 7 milyon 911 bin dolarlık ihracat, 3 milyon 962 bin dolarlık ithalat olarak toplam 11 milyon 873 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

6 aylık dış ticaret değerleri

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'da bu yılın ilk 6 ayında 25 milyon 834 bin dolar değerinde ihracat, 32 milyon 394 bin dolar değerinde ithalat kaydedildi. 2024'ün ilk 6 ayı düzeyinde dış ticaret değeri 58 milyon 228 bin dolar olarak bildirildi.

Aylık değişim

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum'da Mayıs ayına göre ihracat yüzde 32,42 oranında arttı, ithalat değeri yüzde 38,23 oranında düşüş kaydetti. Dış ticaret değeri toplamı da yüzde 4,16 oranında düşüş gösterdi.

Erzurum ihracatın ithalatı karşılama oranı

DOSİAD analizlerinde, Erzurum'da ihracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2024 döneminde yüzde 199,6, 5 aylık kayıtta ise yüzde 63,03 olarak bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı yüzde 38,66, ithalatın payı ise yüzde 79,74 olarak hesaplandı

Erzurum 2024 Mayıs verileri

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılı Erzurum'da bu yılın Mayıs ayı kapsamında 5 milyon 974 bin dolarlık ihracat, 6 milyon 415 bin dolarlık ithalat olarak toplam 12 milyon 389 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirilmişti.

Erzurum ihracat aylık dağılım

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Verilerine göre Erzurum'dan Ocak ayında 2 milyon 965 bin, Şubat ayında 2 milyon 984 bin, Mart ayında 2 milyon 861 bin, Nisanda 3 milyon 139 bin, Mayısta 5 milyon 974 bin, Haziranda 7 milyon 911 dolar kaydında ihracat yapıldı.

Erzurum ithalat aylık dağılım

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Verilerine göre Erzurum'dan Ocak ayında 3 milyon 875 bin, Şubat ayında 3 milyon 737 bin, Mart ayında 4 milyon 913 bin, Nisan ayında 9 milyon 491 bin, Mayıs ayında 6 milyon 415 bin, Haziranda 3 milyon962 dolar düzeyinde ithalat gerçekleştirildi.

Erzurum dış ticaret aylık dağılım

Erzurum'da 6 aylık düzeyde Ocak ayında 6 milyon 840 bin, Şubat ayında 6 milyon 721 bin, Mart ayında 7 milyon 774 bin, Nisan ayında 12 milyon 631 bin, Mayıs ayında 12 milyon 389 bin, Haziranda 11 milyon 873 dolar değerinde dış ticaret kaydedildi.

Dış ticaret verileri açıklandı

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan, 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 8,4 azaldı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 9,4, ithalat yüzde 2,7 azaldı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Haziran ayında yüzde 9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan, 17 milyar 584 milyon dolara geriledi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,7 azalarak 19 milyar 853 milyon dolardan, 19 milyar 308 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 1 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,0 azalarak 36 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 oldu.

Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 10,8 arttı

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan, 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında yüzde 79,7 iken, 2024 Haziran ayında yüzde 76,4'e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde yüzde 30,5 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak 61 milyar 325 milyon dolardan, 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 66,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.

Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3 oldu.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 69,7 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Haziran ayında ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı yüzde 70,0, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 555 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 287 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 59 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 984 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 201 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 785 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 454 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 241 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 394 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 930 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 190 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 169 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 22 milyar 41 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 281 milyon dolar ile Çin, 12 milyar 765 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 675 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 135 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 7,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 7,5 azalırken, ithalat yüzde 2,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,7 azalırken, ithalat yüzde 1,2 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,1 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,1 oldu. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3 oldu. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,8 oldu. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,7'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,9 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Haziran ayında 17 milyar 128 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Haziran ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 17 milyar 128 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 azalarak 22 milyar 731 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 2,6 artarak 5 milyar 460 milyon dolardan, 5 milyar 603 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında yüzde 77,7 iken, 2024 Haziran ayında yüzde 75,4'e geriledi.

İhracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 114 milyar 209 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 114 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 9,0 azalarak 157 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,0 azalarak 60 milyar 784 milyon dolardan, 43 milyar 171 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 64,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 72,6'ya yükseldi. - ERZURUM