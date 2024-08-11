Erzurum'dan 46 Ülkeye İhracat Yapıldı

Erzurum'dan bu yılın Temmuz ayında 23, Ocak-Temmuz ayları kapsamında ise 46 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 16 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 12 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

46 Ülkeyle İhracat

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Temmuz döneminde 46 ülkeyle ihracat kaydedildi. İlden ihracat yapılan ülkeler; ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Benin, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi, Fas, Fransa, Gana, Gine, Gürcistan, Hindistan, Irak, İspanya, İsrail, Karadağ, Katar, Kenya, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Liberya, Libya, Lübnan, Makedonya, Malta, Mauritius, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Ürdün, Yunanistan olarak açıklandı.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum'dan 2024 Temmuz ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Temmuz ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Moldova ve Bulgaristan olarak bildirildi

İlk 5 Ülkenin Payı

TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan değerlendirmede, 7 aylık kapsamda en fazla değerde ihracatın gerçekleştirildiği 5 ülkenin il toplam ihracat değerindeki payı Romanya yüzde 40,68, Gürcistan yüzde 21,68, Azerbaycan yüzde 9,91, Irak yüzde 5,52 ve Bulgaristan yüzde 9,91, Moldova yüzde 3,89 olarak hesaplandı.

13 Ülkeyle Yapılan İhracatta Artış

Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Bulgaristan, Katar, Mauritius, Romanya, ABD, Kırgızistan, Gürcistan, Yunanistan, BAE, KKTC, Almanya, Moldova, Azerbaycan, Sırbistan, Özbekistan ve Suriye ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti.

Artış Oranları

DOSİAD analizlerine göre İhracat değerindeki artış oranları Bulgaristan yüzde 3375, Katar yüzde 1253, Mauritius yüzde 1054, Romanya yüzde 710, ABD yüzde 362, Kırgızistan yüzde 123, Gürcistan yüzde 108, Yunanistan yüzde 107, BAE yüzde 87.8, KKTC yüzde 80.9, Almanya yüzde 37.1, Moldova yüzde 28.4, Azerbaycan yüzde 19.6, Sırbistan yüzde 16.7, Özbekistan yüzde 11.5 ve Suriye yüzde 2 oldu.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Verilere göre 2024 Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine İspanya, İsrail, Kuveyt, ırak, Somalı, Liberya AHL Serbest Bölgesi, Tanzanya, Suudi Arabistan, Hindistan, Türkmenistan ve Fransa ile yapılan ihracatta düşüş görüldü.

Düşüş Oranları

İhracat değeri düşüş oranı yüzde olarak, İspanya 3,0, İsrail 6,2, Kuveyt 6,2, Irak 6,3, Somali 17,6, Liberya18,1, AHL Serbest Bölgesi 50,9, Tanzanya 57,6, Suudi Arabistan 63,0, Hindistan 64,7, Türkmenistan 70,2 ve Fransa 74,5 olarak bildirildi.

Haziranda 23 Ülkeyle İhracat

Erzurum'dan Temmuz ayında 23 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi. En yüksek değerde ihracat 3.6 milyon dolar ile Romanya, 1.9 milyon dolarla Gürcistan'a yapıldı.

Dönemde ihracat değerleri, Bulgaristan 579,13, Azerbaycan 567,18, Moldova 556,83, Irak 166,30, Almanya 73,15, BAE 53,62, Benin 42,69, Rusya Federasyonu 27,72, Ahl Serbest Bölgesi 23,54, Somali 23,18, Gine 22,18, Suudi Arabistan 21,37, Tunus 19,20, Karadağ 17,31, Tanzanya 16,18, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 14,56, Liberya 9,78, ABD 8,89, Türkmenistan 6,65, Kuzey Kıbrıs Türk Cum.4,69, Kenya 2,43bin dolar olarak açıklandı

7 Ayda 46 Ülkeyle İhracat

Bu yılın ilk altı ayında Romanya ile 13.8, Gürcistan'la 7,3, Azerbaycan'la 2.9, Irak'la 1.8, Bulgaristan ile 3,3, Moldova ile 1.3 milyon dolarında ihracat yapıldı.

Diğer ülkelerle yapılan ihracatta değerler;

Özbekistan 576,41, Almanya 348,28, Libya 327,24, Gana 253,82, Ürdün 236,30, Somali 173,37, Bosna-Hersek 161,66, Tayland 133,00, BAE 112,19, AHL Serbest Bölgesi 71,38, Fransa 70,86, Suriye 68,96, Kırgızistan 59,60, Tunus 48,62, Katar 47,84, ABD 45,89, Benin 42,69, Mauritius 40,91, Gine 38,28, Rusya Federasyonu 30,61, Makedonya 29,65, Karadağ 28,75, Lübnan 27,45, Suudi Arabistan 26,54, Belarus 26,52, KKTC 24,94, Tanzanya 24,68, Yunanistan 16,86, Kuveyt 16,35, İsrail 16,04, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 14,56, İspanya 13,50, Sırbistan 12,26, Fas 10,50, Çin 9,94, Liberya 9,78, Hindistan 8,91, Malta 8,40, Türkmenistan 6,65, Kenya 2,43 bin dolar olarak aktarıldı. - ERZURUM