Erzurum'dan 45 Ülkeye İhracat Yapıldı

Erzurum'dan bu yılın Kasım ayında 16, Ocak-Kasım ayları kapsamında ise 45 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 13 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 16 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

Erzurum'dan bu yılın Kasım ayında 16, Ocak-Kasım ayları kapsamında ise 45 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 13 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 16 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum'dan 2023 Kasım ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Gana ve Moldova olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Kasım ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Irak, Moldova, Özbekistan ve Gana olarak bildirildi.

İlk 7 Ülkenin Payı

DOSİAD tarafından yapılan değerlendirmede, 11 aylık kapsamda en fazla değerde ihracatın gerçekleştirildiği 7 ülkenin il toplam ihracat değerindeki payı; Gürcistan yüzde 23,48, Azerbaycan yüzde 16,79, Romanya yüzde 14,41, Irak yüzde 11,83 ve Moldova yüzde 7,87, Özbekistan yüzde 4.84, Gana yüzde 4.16 olarak hesaplandı.

Erzurum'dan İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum'dan bu yılın 11 ayında; ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bae, Bahreyn, Belarus, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Ekvator Ginesi, Fransa, Gana, Gine, Gine Bissau, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, İspanya, İsrail, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kotdivuar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Liberya, Mauritius, Moldova, Moritanya, Nijer, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Sierra Leone, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tanzanya, Türkmenistan, Yunanistan'a ihracat gerçekleştirildi.

13 Ülkeyle Yapılan İhracatta Artış

Ocak - Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Suriye, Özbekistan, Nijer, Birleşik Arap Emirlikleri, AHL Serbest Bölgesi, Birleşik Krallık, Fransa, Bahreyn, Yunanistan, ABD, Azerbaycan, Moldova ve Almanya ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti.

Artış Oranları

DOSİAD analizlerine göre İhracat değerindeki artış oranları Suriye yüzde 6132,3, Özbekistan yüzde 1528, Nijer yüzde 1175,9, BAE yüzde 844,1, AHL Serbest Bölgesi yüzde 230, Birleşik Krallık yüzde 146.6, Fransa yüzde 129,0, Bahreyn yüzde 106.2, Yunanistan yüzde 74,6, ABD yüzde 55,8, Azerbaycan yüzde 40,9, Moldova yüzde 25,2, Almanya yüzde 21,5 oldu.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Ocak - Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Katar, Avusturya, Bulgaristan, İran, Kırgızistan, Rusya, İsrail, Kuveyt, Somali, KKTC, Sırbistan, Gürcistan, Irak, Mauritius, Kazakistan ve Romanya ile yapılan ihracatta düşüş görüldü.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Ocak - Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre İhracat düşüş oranları yüzde olarak, Katar 99.4, Avusturya 98,2, Bulgaristan 92,1, İran 89,2, Kırgızistan 74,5, Rusya 69,5, İsrail 55,1, Kuveyt 52,8, Somali 43,7, KKTC, 42,8 Sırbistan 39,2, Gürcistan 32,2, Irak 19,2, Mauritius 5,2, Kazakistan 4.5 ve Romanya 1.1 olarak hesaplandı.

Kasım Ayı İhracat Verileri

Erzurum'dan Kasım ayında 16 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde kaydedilen ihracat değerleri; Gürcistan 915,76, Azerbaycan 488,70, Romanya 356,32, Gana 255,82, Moldova 220,93, Özbekistan 220,19, Irak 145,06, Birleşik Krallık 106,89, Almanya 84,62, Sierra Leone 55,64, Fransa 48,34, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 26,40, Suudi Arabistan 15,59, Ahl Serbest Bölgesi 7,91, Avusturya 3,31, Bulgaristan 2,52 bin dolar olarak gerçekleşti.

İlk 7 Ülke İhracat Değerleri

Ocak -Kasım döneminde Gürcistan'a 5.6 milyon, Azerbaycan'a 4.0 milyon, Romanya'ya 3,4 milyon, Irak'a 2.8 milyon, Moldova'ya 1.9 milyon, Özbekistan'a 1.1 milyon, Gana'ya 1.0 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Diğer 38 Ülke İhracat Değerleri

11 ayda diğer ülkelere yapılan ihracat değerleri; Sierra Leone 561,04, Almanya 444,08, Fransa 421,26, Moritanya 396,58, Suriye 229,97, Somali 216,16, BAE 170,93, AHL Serbest Bölgesi 153,30, Ekvator Ginesi 151,99, Suudi Arabistan 139,40, Nijer 135,59, Birleşik Krallık 132,92, Bulgaristan 99,61, Bahreyn 90,22, Kotdivuar 85,90, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 66,30, Kongo 62,24, Gine Bissau 60,53, Tanzanya 58,16, Rusya Federasyonu 43,57, Liberya 40,90, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 27,32, Kırgızistan 26,69, İspanya 25,74, Hindistan 25,25, Kuveyt 23,68, Kazakistan 22,40, Türkmenistan 22,29, İsrail 17,10, Gine 14,36, Sırbistan 10,51, ABD 9,93, Belarus 8,69, Yunanistan 8,13, Avusturya 7,72, İran 4,12, Mauritius 3,54, Katar 3,54 bin dolar olarak belirlendi.

Kasım Ayı Verileri

En çok ihracat yapan sektörler arasında otomotiv 3 milyar 172 milyon dolarla yine ilk sırada yer aldı. Otomotivi 2 milyar 9 milyon dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 430 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Kasım'da ortalama kilogram birim ihracat değeri 1,49 dolar oldu. - ERZURUM