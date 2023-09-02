Erzurum'dan 43.5 milyon dolarlık dış ticaret

Erzurum'da bu yılın Ocak-Temmuz ayları kapsamında 13 milyon 89 bin dolarlık ihracat, 30 milyon 415 bin dolarlık ithalat olarak toplam 43 milyon 504 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

Erzurum'da bu yılın Ocak-Temmuz ayları kapsamında 13 milyon 89 bin dolarlık ihracat, 30 milyon 415 bin dolarlık ithalat olarak toplam 43 milyon 504 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın Ocak - Temmuz ayları kapsamında 13 milyon 89 bin dolarlık ihracat, 30 milyon 415 bin dolarlık ithalat olarak toplam 43 milyon 504 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

Erzurum İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

DOSİAD analizlerinde, Erzurum'da ihracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz ayı bazında yüzde 42,73, Ocak - Temmuz ayları bütününde ise yüzde 43,03 olarak bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı Temmuz ayı kaydında yüzde 29,94, Ocak - Temmuz ayları toplamında ise yüzde 30,08 olarak hesaplandı.

Erzurum İhracat Değeri Aylık Dağılım

Ticaret Bakanlığı Ocak - Temmuz verilerine göre Erzurum'dan Ocak ayında 1 milyon 161 bin dolar, Şubat ayında 1 milyon 82 bin dolar, Mart'ta 1 milyon 176 bin, Nisan'da 1 milyon 808 bin, Mayıs'ta 2 milyon 137 bin, Haziran'da 2 milyon 375 bin, Temmuz'da 3 milyon 349 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 7 aylık ihracat değeri toplamı 13 milyon 89 bin dolar oldu.

Erzurum İthalat Değeri Aylık Dağılım

Genel Ticaret Sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, İlden 2023 Ocak ayında 3 milyon 716 bin, Şubat ayında 1 milyon 886 bin, Mart'ta 5 milyon 19 bin, Nisan'da 4 milyon 66 bin, Mayıs'ta 5 milyon 517 bin, Haziran'da 2 milyon 373 bin, Temmuz'da 7 milyon 837 bin dolar değerinde ithalat kaydedildi. 7 aylık ithalat değeri toplamı 30 milyon 415 bin dolar oldu.

Erzurum Dış Ticaret Değeri Aylık Dağılım

Erzurum'dan Ocak ayında 4 milyon 878 bin, Şubat'ta 2 milyon 968 bin, Mart'ta 6 milyon 195 bin, Nisan'da 5 milyon 875 bin, Mayıs'ta 7 milyon 655 bin, Haziran'da 4 milyon 748 bin, Temmuz'da 11 milyon 185 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi.

İhracat Yüzde 8,3, İthalat Yüzde 10,5 Arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan, 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 10,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 5,0 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolar, ithalat yüzde 5,0 artarak 216 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji Ürünleri

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 9,9, ithalat yüzde 24,1 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Temmuz ayında yüzde 9,9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan, 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 24,1 artarak 19 milyar 761 milyon dolardan, 24 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,4 oldu.

Dış Ticaret Açığı Temmuz Ayında Yüzde 14,2 Arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan, 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4 iken, 2023 Temmuz ayında yüzde 62,2'ye geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 18,1 arttı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi.

Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Temmuz Ayında Ara Mallarının Toplam İthalattaki Payı Yüzde 69,5 Oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 69,5, sermaye mallarının payı yüzde 15,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,6 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 74,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,1 oldu.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 673 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,0'ını oluşturdu.

Ülkeler

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 378 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 489 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 265 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 958 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 6 milyar 648 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 603 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 650 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 839 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 458 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 602 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,9'unu oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 28 milyar 384 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 26 milyar 841 milyon dolar ile Çin, 16 milyar 278 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 249 milyon dolar ile İsviçre, 9 milyar 145 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,5 azalırken, ithalat yüzde 11,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,1 azalırken, ithalat yüzde 2,4 arttı.

Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracatı İçindeki Payı Yüzde 3,4 Oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'dır.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,6'dır. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,8'dir. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,3'tür.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Temmuz ayında 18 milyar 198 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 18 milyar 198 milyon dolar, ithalat yüzde 11,6 artarak 29 milyar 686 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 19,3 artarak 9 milyar 628 milyon dolardan, 11 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Temmuz ayında yüzde 63,8 iken, 2023 Temmuz ayında yüzde 61,3'e geriledi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 130 milyar 471 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 130 milyar 471 milyon dolar, ithalat yüzde 4,2 artarak 202 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 20,9 artarak 59 milyar 888 milyon dolardan, 72 milyar 387 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 69,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,3'e geriledi. - ERZURUM