Erzurum'dan 4 ayda 23 ülkeye ihracat

Erzurum'dan bu yılın Nisan ayında 14, Ocak-Nisan ayları kapsamında ise 23 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 6 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 7 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

Erzurum'dan 23 Ülkeye İhracat

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Nisan ayları kapsamında AHL Serbest Bölgesi, ABD, Fransa, Azerbaycan, Gürcistan, Somali, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Irak, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Katar, Avusturya, BAE, Bahreyn, Ekvator Ginesi, Kazakistan, Mauritius, Moldova, Özbekistan, Sierra Leone, Suriye'ye ihracat gerçekleştirildi.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum'dan Nisan ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Bulgaristan ve Moldova olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Nisan ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Moldova ve Fransa olarak değerlendirildi

İhracat Değeri Artan Ülkeler

Ocak - Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Fransa, Somali, AHL Serbest Bölgesi, ABD, Gürcistan ve Azerbaycan ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. İhracat değerindeki artış oranı ise Somali yüzde 2.9, AHL Serbest Bölgesi yüzde 217, Fransa yüzde 52.4, ABD yüzde 55.8, Gürcistan yüzde 34,1, Azerbaycan yüzde 45,5 olarak gerçekleşti.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Ocak - Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre İsrail, Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, KKTC, Irak ve Katar ile yapılan ihracatta düşüş değerlendirildi. En fazla tutarda ihracat değeri düşüşü yüzde 99,1 ile Katar ile yapılan ihracatta tespit edildi.

Erzurum'dan Nisanda 14 Ülkeye İhracat

Erzurum'dan Nisan ayında 14 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde kaydedilen ihracat değerleri; Gürcistan 557,97, Azerbaycan 495,49, Irak 269,72, Bulgaristan 97,09, Moldova 96,58, Somali 86,93, Almanya 85,25, Sierra Leone 48,23, Fransa 34,04, AHL Serbest Bölgesi 20,67, Birleşik Krallık 14,88, Özbekistan 4,54, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 0,98, Katar 0,83 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak - Nisan Dönemi Erzurum İhracat

Dönemde ülkeler bazında belirlenen ihracat değerleri; Gürcistan 1.9 milyon, Azerbaycan 1.3 milyon, Irak 818,16 bin, Moldova 191,39 bin, Fransa 167,42 bin, Almanya 164,47 bin, Ekvator Ginesi 151,99 bin, AHL Serbest Bölgesi 122,78 bin, Somali 121,19 bin, Bulgaristan 97,09 bin, Özbekistan 71,93 bin, Suriye 67,62 bin, Sierra Leone 48,23 bin, Bahreyn 45,45 bin, BAE 37,01 bin, Kazakistan 22,40 bin, İsrail 17,10 bin, Birleşik Krallık 14,88 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 11,78 bin, ABD 9,93 bin, Avusturya 4,41 bin, Mauritius 3,54 bin ve Katar 3,54 bin dolar oldu. - ERZURUM