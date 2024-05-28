Erzurum'da Yönetim ve Organizasyon Eğitim Semineri Düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Odanın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) işbirliğiyle, 'Yönetim ve Organizasyon' konulu bir eğitim semineri düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dr. Öğretim Üyesi Sezin Karabulut Çakır'ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim semineri, ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminere, TOBB İl GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları ile her iki kurulun üyeleri ve ETSO personeli iştirak etti.

Seminerde, işletmelerde bulunan üretim faktörleri ne kadar yeterli olursa olsun, bunlara yön verebilecek etkili bir güç olmadan bir kaynak yığını olmaktan öteye geçemeyeceğini dile getiren Çakır, bu nedenle, tüm işletme faaliyetlerini koordine edecek doğru ve güçlü bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yönetim tarafından örgüt amaçlarına etkili ve verimli olarak ulaşabilmek için planlamanın önemli olduğunu vurgulayan Çakır, "Örgütleme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını doğru olarak işletme sürecidir. Girişimciler de kurdukları işletmelerde bu faaliyetlerden sorumlu yöneticilerdir. Plan, belirli bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış şekillerini ifade etmektedir. Planlama ise temel hedeflere ulaşmak için politika ve izlek sistemi oluşturmaktır. Planlar, ne elde etmek istediğimizi, nerede nasıl hareket etmemiz gerektiğini, kimlere ve hangi kaynaklara ihtiyaç duyacağımızı belirtmektedir." ifadelerini kullandı.

Seminer sonunda katılımcıların sorularını cevaplandıran Dr. Öğretim Üyesi Sezin Karabulut Çakır'a, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın tarafından gümüş işlemeli bir broş hediye edildi. - ERZURUM