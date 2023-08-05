Erzurum'da Temmuz Ayında İhracat Rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz 2023 dönemi ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da Temmuz ayında 3,4 milyon, bu yılın 7 ayında 13 milyon 834 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden Temmuz 2023 döneminde yapılan ihracat Ocak ayına göre yüzde 140,6, Haziran ayına göre yüzde 31,68 oranında artış kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz 2023 dönemi ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da Temmuz ayında 3,4 milyon, bu yılın 7 ayında 13 milyon 834 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden Temmuz 2023 döneminde yapılan ihracat Ocak ayına göre yüzde 140,6, Haziran ayına göre yüzde 31,68 oranında artış kaydetti

Erzurum 7 Aylık Veriler

TİM verileri üzerinden edinilen bilgiye göre Erzurum'dan Ocak ayında 1 milyon 416 bin, Şubat ayında 1 milyon 14 bin, Mart ayında 1 milyon 159 bin, Nisan ayında 1 milyon 813 bin, Mayıs ayında 2 milyon 432 bin, Haziran ayında 2 milyon 588 bin, Temmuzda 3 milyon 408 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Temmuz ayı verileri ve Erzurum

TİM verilerinde; Temmuz 2023 döneminde Erzurum'dan 3 milyon 408 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 5 milyon 189 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13 milyon 220 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 65 milyon 432 bin değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

7 aylık bölgesel veriler ve Erzurum

TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2023'ün 7 ayında Erzurum'dan 13 milyon 834 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 29 milyon 260 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 89 milyon 315 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 533 milyon 651 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Erzurum'un Payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, 7 ayda Erzurum'dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 47,27, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,48, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 2,6 olarak hesaplandı.

Bölge İlleri Dağılımı

Ocak - Temmuz döneminde Malatya'dan 205,7 milyon, Elazığ'dan 182,2 milyon, Hakkari'den 25,5 milyon, Iğdır'dan 42,4 milyon, Van'dan 19,9 milyon, Erzincan'dan 15,4 milyon, Ağrı'dan 14,0 milyon, Erzurum'dan 13,8 milyon, Muş'tan 3,0 milyon, Bitlis'ten 4,4 milyon, Bingöl'den 2,2 milyon, Ardahan'dan 2,6 milyon, Kars'tan 903,5 bin, Tunceli'den 1,0 milyon dolarlık ihracat yapıldı. - ERZURUM