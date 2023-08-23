Erzurum'da Temmuz Ayında 129 Bin 175 Araç Trafiğe Kaydedildi

Türkiye'de Temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 129 bin 175 olarak tespit edildi. Erzurum, 129 bin 175 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 48. basamakta yer aldı. Temmuz ayında 3 bin 801 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 48'inci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 64 bin 903 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 437, otobüs sayısı bin 222, kamyonet sayısı 28 bin 377, kamyon sayısı 6 bin 87, motosiklet sayısı 4 bin 232, özel amaçlı araç sayısı 734 ve traktör sayısı 21 bin 183 oldu. Temmuz ayında Erzurum'da 4 bin 24 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 607 otomobil iken, minibüs 51, otobüs 11, kamyonet 883, kamyon 100, motosiklet 107, özel amaçlı araç 7 ve traktör 260 olarak gerçekleşti. Türkiye'de Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,7'sini motosiklet, %41,3'ünü otomobil, %9,3'ünü kamyonet, %3,5'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %19,9 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %32,7, otomobilde %26,9, kamyonda %21,8, motosiklette %13,7, minibüste %13,3, traktörde %0,5 artarken özel amaçlı taşıtta %54,4 ve otobüste %6,5 azaldı

Türkiye'de Temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 129 bin 175 olarak tespit edildi.

TÜİK Temmuz 2023'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 129 bin 175 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 48. basamakta yer aldı. Temmuz ayında 3 bin 801 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 48'inci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 64 bin 903 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 437, otobüs sayısı bin 222, kamyonet sayısı 28 bin 377, kamyon sayısı 6 bin 87, motosiklet sayısı 4 bin 232, özel amaçlı araç sayısı 734 ve traktör sayısı 21 bin 183 oldu.

Temmuz ayında Erzurum'da 4 bin 24 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 607 otomobil iken, minibüs 51, otobüs 11, kamyonet 883, kamyon 100, motosiklet 107, özel amaçlı araç 7 ve traktör 260 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,7'sini motosiklet, %41,3'ünü otomobil, %9,3'ünü kamyonet, %3,5'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %19,9 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %32,7, otomobilde %26,9, kamyonda %21,8, motosiklette %13,7, minibüste %13,3, traktörde %0,5 artarken özel amaçlı taşıtta %54,4 ve otobüste %6,5 azaldı - ERZURUM