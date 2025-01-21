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Erzurum'da Tarıma Dayalı Sanayiye 110 Milyon TL Yatırım Desteği

Erzurum'da Tarıma Dayalı Sanayiye 110 Milyon TL Yatırım Desteği
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılında tarıma dayalı sanayi için 11 projeye 110 milyon TL yatırım desteği sunuldu. Ayrıca hayvancılık ve bitkisel üretim alanında çeşitli destekler sağlandı.

Erzurum'da 2024 yılında tarıma dayalı sanayi için 11 projeye 110 milyon TL'lik yatırım desteği sunuldu.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılına ilişkin faaliyet raporu yayımladı. Raporda, Erzurum'da tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler yer aldı.

2024 yılında Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele 3,1 milyon doz aşı ile hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele edildi. 358 hastalık çıkışı tespit edildi, 277'si kontrol altına alınarak sönüş sağlandı. Şap hastalığı çıkış sayısı 30'dan 3'e düşürüldü. 560 bin hayvan küpelenerek kayıt altına alındı. 253 bin hayvan il dışına sevk edilerek ülke ekonomisine katkı sağlandı.

666 yetiştiriciye 65 bin küçükbaş hayvan

Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu 7 bin 311 araçta 257 bin hayvan kontrol edildi. 271 araç ve 2.318 belgesiz hayvan için 12,6 milyon TL idari yaptırım uygulandı. 2024 yılında hayvancılık yatırımları çerçevesinde; "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 666 yetiştiriciye 65 bin küçükbaş hayvan alımı için 115 milyon TL kredi sağlandı. "Süt Sektörü Soğuk Zincir" projesi ile 6 süt soğutma tankı için 3 milyon TL destek verildi. Toplamda 838 süt sağım makinesi, 17 yem ezme makinesi, 10 koyun kırkım makinesi dağıtıldı. Arıcılık ve Organik Üretim çalışmaları kapsamında organik arıcılık için 121 boş kovan dağıtıldı, 11 yetiştiricinin bin 667 kolonisi sertifikalandırıldı. 600 ana arı üretim kovanı ve 24 damızlık arı kolonisi hibeyle desteklendi. Hayvan Sağlığı ve Makineleşme konusunda buzağı ölümlerine karşı 119 bin TL'lik malzeme desteği sağlandı. 3 canlı hayvan sevk kontrol platformu için 471 bin TL bütçe ayrıldı.

Tarıma dayalı sanayi için 11 projeye 110 milyon

Erzurum'da 2024 yılında bitkisel üretim açısından; 9 ilçede bin dekar alanda 15 ton nohut tohumu dağıtıldı. 10 ilçede 75 dekar alanda 202.500 fide dağıtımı için 2 milyon TL destek sağlandı. Fasulye üretimi için 7 ilçede 5 ton tohum dağıtılarak 500 dekar alanda üretim desteklendi. Seracılık için 10 ilçede 16 ton sera naylonu ile 50 dekar alan yenilendi. İYİ Tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla gübre ve 750 adet tuzak desteği sağlandı. DAP tarafından 935 ton buğday, 15 ton nohut, 5 ton fasulye tohumu dağıtıldı. Coğrafi İşaretli İspir Fasulyesi için 180 çiftçiye 400 litre organik sıvı gübre dağıtıldı. İl genelinde 37 bin dekar alanda 935 ton buğday tohumu ile üretim artırıldı. 2 ilçede 20 bin çilek fidesi dağıtılarak farklı uygulamalar teşvik edildi. Tarıma dayalı sanayiyi ve kırsal yaşamı güçlendirmek için Erzurum'da tarıma dayalı sanayi için 11 projeye 110 milyon TL'lik yatırımın startı verildi. Kırsal yaşamı destekleyen 208 projeye 85 milyon TL bütçe ile 42,5 milyon TL hibe desteği sağlandı. Tarımda suyun verimli kullanımı için 355 dekar alan kapsayan 9 proje 1,5 milyon TL destek aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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