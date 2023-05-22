Erzurum'da sulama projeleri ve barajlar ülke ekonomisine katkı sağlayacak

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, suyun her şey olduğunu ve su varsa toprakta bereketin olduğunu vurgulayarak, " Bereketin karşılığı olarak üretim artışı, istihdam, ihracat ve bunlara bağlı olarak ülkemizin refahı ve mutluluğu gelir. Erzurum'daki sulama projeleri ve barajlarımız da çiftçimize nefes aldırmaya devam edecek. " dedi.

AK Partinin sadece teknolojide değil tarımda da ülkeye kazandırdığı eserlerle halkın gönlünde yer aldığını belirten AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aziziye ve Palandöken ilçelerinde yer alan Sakalıkesik ovasında, 2022 yılı sonu itibariyle 47 bin 500 dekar arazinin suya kavuştuğunu belirterek, "Bu yıl sonu itibariyle 115 bin dekar tarım arazisinin modern sulama sistemi ile sulanacak ve iş tamamlanacaktır. Sulama tamamlandığında bölge ve ülke ekonomisinde yıllık 575 milyon TL gelir artışı sağlayacaktır. 18 Ağustos 2022 tarihinde su tutmaya başladığımız Başköy Barajı,101 metre yüksekliğinde olan ve 176 milyon m3 su biriktirecek barajımızda, bugün itibariyle 25 milyon m3 su depolanmıştır. 205 bin dekar arazinin modern sulama sistemine kavuşacağı barajımızda, ilk etapta 50 bin dekarlık sulamayı sağlayacak borular sahaya indirilmeye başlandı. Barajımız bölge ve ülke ekonomisinde yıllık 1 milyar TL gelir artışı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. - ERZURUM