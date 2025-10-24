Haberler

Erzurum'da Şeker Pancarı Ekim Alanı Yüzde 40 Artış Gösterdi

Erzurum'da Şeker Pancarı Ekim Alanı Yüzde 40 Artış Gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle şeker pancarı ekim alanı son yıllarda yüzde 40'a kadar arttı. Eğitim ve pazar garantisi verilen çiftçiler, soğuk iklime dayanıklı şeker pancarını tercih ediyor.

Çiftçilere eğitim ve pazar garantisinin verildiği Erzurum'da, üretim alanı büyüyen şeker pancarının ekim alanı son yıllarda yüzde 40'a yakın artış gösterdi.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle tarımsal üretim de artıyor.

Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yaygın ekilen şeker pancarı, soğuk iklime dayanıklılığı nedeniyle çiftçilerden rağbet görüyor.

Özellikle Erzurum Şeker Fabrikası'nın 2018'de özelleştirilerek bir yıl sonra alımlara başlamasının ardından çiftçilere eğitimler ve pazar garantisi verildi. Bu sebeple üretim alanı büyüyen şeker pancarında ekim alanı son yıllarda yüzde 40'a yakın artış gösterdi.

Şeker pancarı hasadının sonuna gelindiği kentte, tarladan sökülen şeker pancarları traktörlere yüklenerek fabrikaya taşınıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, pancarda söküm işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Bu sezon Erzurum genelinde 22 bin dekar alanda şeker pancarı ekildiğini belirten Kenger, 3 Ekim'de başlanan pancar sökümünde sonra gelindiğini anlattı.

"Şeker pancarımız kaliteli ve polar oranı yüksek"

Kentteki üretimin önemine vurgu yapan Kenger, şunları kaydetti:

"Bu sezon 22 bin dekar alanda 100 bin ton kadar şeker pancarı üretimi bekliyoruz. Tahmini verimimiz, dekar başına 4 ile 4 buçuk ton arasında değişiyor. Erzurum'un yükseltisi ve iklim koşullarından kaynaklı olarak şeker pancarımızın kalitesi ve polar oranı yüksek. Polar dediğimiz şeker oranı 17. Kentimizde en çok Erzurum ve Pasinler ovalarında bulunan Aşkale, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Pasinler, Köprüköy ve Horasan ilçelerimizde şeker pancarı üretimimiz yapılıyor."

Geçen yıllarda üretimlerdeki artışına da değinen Kenger, "Şeker pancarı rekoltesinde tedrici artış var. Ayrıca çiftçimizin de şeker pancarı ekilişine yönelimi var. Bunun ilerleyen yıllarda artarak devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Ekonomi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.