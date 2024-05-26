Erzurum'da Nisan Ayında 19 Şirket Kuruldu

TOBB Nisan ayı Kurulan ve Kapanan Şirket verilerini paylaştı. Aylık sayıları içeren verilere göre Erzurum'da Nisan ayında 19 şirket kurulumu gerçekleşti. Kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 oranında geriledi.

Erzurum Nisan 2024

TOBB verilerine göre Erzurum'da ay içinde 19 şirket, 1 kooperatif ve 4 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönemde 2 şirket tasfiye işlemi gördü, 8 şirket, 1 kooperatif ve 1 gerçek kişi ticari işletmesi ise faaliyetine son verdi.

Erzurum Nisan 2023

Erzurum'da 2023 Nisan ayında 31 şirket, 2 kooperatif, 6 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşmiş, dönemde 1 şirket tasfiye işlemi görmüştü. 2023 Nisan ayı kaydında 6 şirket, 1 kooperatif ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Kudaka Bölgesi

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan KUDAKA İstatistik Bölgesinde ay içinde 21 şirket, 1 kooperatif ve 13 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti. Nisan ayı düzeyinde 4 şirket tasfiye işlemi gördü, 13 şirket, 1 kooperatif ve 6 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomi dünyasından çekildi.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi

Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde Nisan ayında 34 şirket, 1 kooperatif ve 25 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Nisan ayı düzeyinde 5 şirket tasfiye işlemi gördü, 17 şirket, 1 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi

14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesinde Nisan ayında 140 şirket, 6 kooperatif ve 45 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Nisan ayı düzeyinde 21 şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 31 şirket, 1 kooperatif ve 17gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı.

Erzurum'un Kurulan Şirket Sayısı Payı

DOSİAD'ın TOBB verileri kaydında yaptığı hesaplamalara göre, Erzurum'un aylık düzeyde kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 90,4, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 55,88, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 13,57'lik dilim oluşturdu.

Bölge İlleri Kurulan Şirket Sayısı Dağılımı

Erzurum Nisan ayı düzeyinde Bölgede kurulan şirket sayısı bakımından 4'üncü sırada yer buldu. Bir aylık ölçütte Ağrı'da 2, Bingöl'de 6, Bitlis'te 9, Elazığ'da 20, Erzincan'da 2, Erzurum'da 19, Hakkari'de 6, Kars'ta 3, Malatya'da 35, Muş'ta 3, Van'da 26, Iğdır'da 6, Tunceli'de 1 şirket kuruldu. Ardahan'da kurulum kaydedilmedi.

Erzurum 35'inci Sırada

Türkiye'de Nisan ayında en fazla sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Mersin, Kocaeli, Adana, Muğla, Diyarbakır, Kayseri, Hatay, Tekirdağ, K.Maraş, Ş.Urfa, Manisa, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Malatya, Mardin, Çanakkale, Batman, Afyonkarahisar, Van, Trabzon, Aksaray, Adıyaman, Nevşehir, Edirne, Ordu, Yalova, Elazığ, Erzurum olarak açıklandı. - ERZURUM