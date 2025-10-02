Erzurum'da Model Fabrika Kurulması İçin Toplantı Düzenlendi

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında kentte "model fabrika" kurulması için toplantı düzenlendi.

Valilik'te düzenlenen toplantıda, ülkenin 16'ncı model fabrikasının Erzurum'da kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kurumlarca gerekli iş ve işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.

İşletmelerin eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda mevcut yapısını değiştirip insan, makine, ekipman, ham madde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması amaçlanan model fabrika adımı ile şehrin sanayi ve üretim kapasitesine önemli katkılar sağlayacağı değerlendiriliyor.

Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten, Daire Başkanı Yücel Özkara, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Bülent Çavuşoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Murat Demir Aydın, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, 1. OSB Başkanı Murat Urkuç, 1. OSB Müdürü İhsan Ateş, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve ATA Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Yakup Uzun katıldı.