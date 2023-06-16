Erzurum'da Mayıs Ayında Konut Satışları Arttı

Erzurum'da Mayıs ayı içinde 983 konutun satışı yapıldı. Türkiye genelinde ise Mayıs ayında 113 bin 276 konut satıldı. Erzurum'da Mayıs ayı içinde konut satışı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Erzurum'da ise konut satışları yaklaşık yüzde 28 oranında arttı. Mayıs 2022'de Erzurum'da 768 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Erzurum'da Mayıs ayı içinde satılan 986 konuttan 354'ü ipotekli, 338 adeti ilk 645'i ikinci el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artarak 34 bin 413 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 azalış göstererek 78 bin 863 oldu.

Erzurum'da Mayıs ayı içinde 983 konutun satışı yapıldı. Türkiye genelinde ise Mayıs ayında 113 bin 276 konut satıldı.

Erzurum'da Mayıs ayı içinde konut satışı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Erzurum'da ise konut satışları yaklaşık yüzde 28 oranında arttı. Mayıs 2022'de Erzurum'da 768 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Erzurum'da Mayıs ayı içinde satılan 986 konuttan 354'ü ipotekli, 338 adeti ilk 645'i ikinci el olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artarak 34 bin 413 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 azalış göstererek 78 bin 863 oldu. - ERZURUM