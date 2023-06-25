Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğunluk

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı için kurbanlık arayan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besiciler, yaklaşan bayram nedeniyle getirdikleri hayvanlarını satmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak vatandaşlar hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, pazarlık yapıyorlar.

Erzurum hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Yakutiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlık almak için pazara giden vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Hayvan sağlığı ve hijyeni konusunda denetimlerin yapıldığı pazarda, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını yüksek buluyor.

Besiciler, yaklaşan bayram nedeniyle getirdikleri hayvanlarını satmak için yoğun çaba sarf ediyor.

"Paşa" adlı tosun 122 bin 500 liradan alıcısını bekliyor

Besici Mahmut Görücü, AA muhabirine, pazara getirdiği kurbanlıkların yaklaşık 60-150 bin lira aralığında olduğunu söyledi.

Bu yıl kurbanlıkların yüksek fiyatla satıldığını anlatan Görücü, "Hayvanlar İstanbul'da buraya göre daha iyi gidiyor. 950 kilo olan Paşa'yı 122 bin 500 liraya satmayı düşünüyorum. Müşterisini bekliyoruz. Hayvanların fiyatları maliyetlerden dolayı yüksek olması gerekiyor ama vatandaşlar düşük fiyat veriyor." dedi.

Besici Mahmut Feyzi Demirhan ise pazara 15 büyükbaş hayvan getirdiğini, bunlardan 10 tanesini sattığını ifade etti.

Demirhan, pazarda hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene burada çok fazla hayvan yok. Bundan dolayı fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşlar alamıyor." şeklinde konuştu.