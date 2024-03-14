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Erzurum'da konut satışları arttı

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Erzurum'da Şubat ayında gerçekleşen konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Türkiye genelinde ise konut satışları %17,3 artarak 93 bin 902 oldu. İstanbul en yüksek konut satışına sahip il oldu.

Erzurum'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre arttı.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Şubat 2024 döneminde Erzurum'da 693 satış yapıldı. Bunlardan 76 ipotekli ve 617 diğer şekilde oldu. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 29'uncu sırada yer aldı. Bir önceki ay Erzurum listenin yine 26'ıncı sırasındaydı. Şubat ayı içinde konut satışlarından ilk el satış 216 ve ikinci el satış 477 olarak gerçekleşti. 2023 Şubat ayında Erzurum'da 587 konut satışı olmuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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