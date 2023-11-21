Erzurum'da Konut Satışları Arttı

Erzurum'da konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Türkiye genelinde ise konut satışları azaldı.

Erzurum'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre arttı. TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.

Ekim 2023 döneminde Erzurum'da 851 satış yapıldı. Bunlardan 43 ipotekli ve 808 diğer şekilde satıldı. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 26'ıncı sırada yer aldı. Bir önceki ay Erzurum listenin yine 26'ıncı sırasındaydı. Ekim ayı içinde konut satışlarından ilk el satış 213 ve ikinci el satış 638 olarak gerçekleşti. 2022 Ekim ayında Erzurum'da 784 konut satışı olmuştu. - ERZURUM