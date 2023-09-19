Erzurum'da konut satışları arttı

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Erzurum konut satışında Türkiye sıralamasında 33'üncü sıraya geriledi.

Ağustos 2023 döneminde Erzurum'da 935 satış yapıldı. Bunlardan 150 ipotekli ve 785 diğer şekilde satıldı. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 33'üncü sırada yer aldı. Bir önceki ay 26'ıncı sırada idi. Ağustos ayı içinde konut satışlarından ilk el satış 261 ve ikinci el satış 674 olarak gerçekleşti. 2022 Temmuz ayında Erzurum'da 833 konut satışı olmuştu. - ERZURUM