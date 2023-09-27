Erzurum'da ay içinde 935 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Ağustos ayı konut satış performansı kaydında ülkede 33, bölgede ise Elazığ'ın ardından 2'inci sırada yer aldı.

Erzurum Ağustos 2023 Verileri

Erzurum'da konut satışları artışını sürdürdü. TÜİK 2023 Ağustos dönemi iller konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum'da ay içinde 935 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Ağustos ayı konut satış performansı kaydında ülkede 33, bölgede ise Elazığ'ın ardından 2'inci sırada yer aldı.

Erzurum Ağustos 2023 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Ağustos ayı içinde 150 ipotek, 785 diğer yollardan olmak üzere 935 konut satışı yapıldı. 2022 yılı Ağustos ayına göre ipotekli satışlar yüzde 23,85 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 23,42 oranında arttı, satış toplamında değişim oranı ise yüzde 12,24 olarak hesaplandı.

Erzurum 1 ve 2. El konut satışları

Erzurum'da Ağustos ayı içinde satışı yapılan 935 konutun 261' birinci elden 674'ü ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 27,91, ikinci el satışları yüzde 72,08'lik oran gösterdi. 2022 yılı Ağustos dönemine göre birinci el satışlar yüzde 17,1 oranında azaldı, ikinci el satışların ise yüzde 30,11 oranında artış kaydetti.

Erzurum 2022 Ağustos Ayı Verileri

Erzurum'da 2022 yılı Ağustos ayında 197 ipotek, 636 diğer yoldan olmak üzere toplam 833 konut satılmıştı. Bir önceki yılda 833 konutun 315'i birinci elden satılırken, 518'inin satışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, birinci el satış sayısı toplamda yüzde 37,81'lik oran göstermişti.

Bölgesel Veriler

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen değerlendirmelere göre, Ağustos ayında Erzurum'da 935, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında bin 475, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 2 bin 259, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 6 bin 221 konut satışı gerçekleşti

Erzurum'un Konut Satış Payı

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen hesaplamalara göre, Erzurum'da Ağustos ayında satılan konut sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,38, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 41,38, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 15,027lik pay gösterdi.

Bölge İlleri Konut Satış Sayıları

Malatya'da 706, Elazığ'da bin 288, Erzurum'da 935, Van'da 859, Erzincan'da 392, Bingöl'de 337, Kars'ta 322, Bitlis'te 416, Ağrı'da 275, Muş'ta 273, Iğdır'da 148, Tunceli'de 164, Ardahan'da 39, Tunceli'de 164, Hakkari'de 67 konut el değiştirdi.

Erzurum 33'üncü Sırada

Erzurum Türkiye illeri konut satış sayısı yüksekliği sıralamasında 33'üncü oldu. En çok sayıda konut satışının gerçekleştiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Konya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli, Aydın, Tekirdağ, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Diyarbakır, Adana, Manisa, Muğla, Denizli, Elazığ, Yalova, Afyonkarahisar, Çanakkale, Hatay, Aksaray, Batman, Kahramanmaraş, Mardin, Trabzon, Erzurum, Sivas, Ordu olarak açıklandı

Tüik Ağustos Ayı Verileri

Türkiye genelinde Ağustos ayında 122 bin 91 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

8 Aylık Değişim

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde yüzde 15,5 azaldı. Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

İpotekli Satışlar

İpotekli konut satışları 16 bin 375 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azalış göstererek 16 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,0 azalışla 152 bin 438 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 762'si; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 46 bin 894'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer Konut Satışları

Diğer satış türleri sonucunda 105 bin 716 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 105 bin 716 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalışla 644 bin 980 oldu.

İlk Konut Satışları

İlk el konut satış sayısı 35 bin 310 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azalışla 238 bin 109 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışları

İkinci el konut satışlarında 86 bin 781 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış göstererek 86 bin 781 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 559 bin 309 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Satış

Yabancılara Ağustos ayında 3 bin 58 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,0 azalarak 3 bin 58 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 66 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 919 konut satışı ile Antalya ve 248 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalarak 25 bin 134 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 342 konut ile İran, 220 konut ile Irak ve 141 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. - ERZURUM