Erzurum'da Kaba Yemden Yem Rasyon Üretim Merkezi faaliyete geçti

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli besicilik merkezlerinden Erzurum'da, çiftçilerin yem ihtiyacını düşük maliyetle karşılayacağı "Kaba Yemden Yem Rasyon Üretim Merkezi"ndeki çalışmalarda sona gelindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu merkez tam kapasiteyle üretime başladığında çiftçilerin yem ihtiyacının düşük maliyetle karşılanabileceğini belirtti.

Kaba yemlerin tek başına hayvan beslenmesinde, hayvanların ihtiyacı olan besin maddelerinin karşılanmasında yeterli olmadığına dikkati çeken Sekmen, "Kaba yemlerin yanında hayvanların ihtiyacı olan proteinlerin verilmesinde kesif yemlerin de kullanılması gerekmektedir. Üretim tesisimiz, belirlenen oranlardaki karışımları bir araya getirerek çiftçilerimizin ihtiyacı olan rasyonları üreterek öncelikle ilimiz ve hinterlandı, sonrasında da bölge hayvancılığının gelişimine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Sekmen, kentte geçen yılın verilerine göre 801 bin 591 büyükbaş, 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın bulunduğunu hatırlatarak, besi hayvanlarının kış aylarının uzun geçmesi nedeniyle 180 gün üreticilerin depoladıkları yemlerle beslendiğine işaret etti.

Besin ihtiyacının karşılanmasında kaliteli ve protein oranı yüksek yemlerin hayvancılığın gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Tesisimizde çiftçilerimiz, kaliteli ve ucuz yem rasyonları ile destekleneceklerdir. Ayrıca üreticilerin yem maliyetleri de böylelikle aşağı çekilecektir. Hazırlanan yemler isteğe göre 25, 50 kilogram, büyük işletmeler için ise bin kilogram aralığında paketlenecek ve ihtiyaç duyan üreticilerimizin hizmetine sunulacaktır. Tesisimizle hayvan beslenmesinin en önemli yapı taşı olan kaliteli ve protein oranı yüksek rasyonlar ile hem üretici hem de kent ekonomisi kazanacaktır."