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Erzurum'da jeotermal saha ihale edilecek

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Erzurum'da jeotermal saha ihale edilecek

Erzurum'da bir jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

PASİNLER, ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Toplam 128,12 hektar alandaki arama sahasının ihalesi, 1 Nisan'da saat 10.30'da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Pasinler, Erzurum, Gazete, Ekonomi, Haberler

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