Erzurum'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleşti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda, şehirdeki istihdam imkanları ve mesleki eğitim politikaları değerlendirildi. İstihdamın artırılması için paydaş kurumların iş birliği ile yürütülecek çalışmalar ele alındı.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum'daki istihdam imkanları ele alınarak mesleki eğitim politikaları değerlendirildi. Erzurum'daki istihdamın artırılması amacıyla yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'da istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların paydaş kurumların iş birliğiyle devam edileceğini ifade etti. - ERZURUM