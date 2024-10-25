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Erzurum'da İmece Usulü Buğday Ekimi Başladı

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Aziziye ilçesindeki bir lisenin 800 dönümlük arazisinde imece usulü güzlük buğday ekimi için hazırlıklar tamamlandı. Aziziye Kaymakamlığı ve Ziraat Odası'nın destekleriyle gerçekleştirilen proje, tarımsal üretimi artırmayı ve genç nesillere tarımı öğretmeyi amaçlıyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, bir lisesinin 800 dönümlük arazisinde imece usulü güzlük buğday ekimine başlandı.

Aziziye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu (Tarım) Lisesinin 800 dönümlük arazisinde güzlük buğday ekimi için hazırlıklara başlandı.

Kaymakamlık öncülüğünde Aziziye Ziraat Odasının destekleri ile gerçekleştirilen sürüm işi, çevre köylerden gelen 25 traktörle 3 gün boyunca imece usulü ile tamamlandı.

Buğday ekimi ise aynı şekilde komşu köylerden gelen çiftçilerin imecesi ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Buğday ekimiyle hem bölgedeki tarımsal üretimi desteklemek hem de genç nesillere tarımın öneminin öğretilmesi amaçlanıyor.

Lisedeki 295 öğrenci ile bölgeye modern tarım ve hayvancılık alanında bilgi ve donanıma sahip çiftçiler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

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