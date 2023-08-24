Erzurum'da hasat sürüyor

ERZURUM - Türkiye'nin önemli hububat ekim alanlarına sahip olan Erzurum'da bu yıl verimin arttığını ifade eden üreticilerin yüzü gülüyor.

Erzurum'da hububat hasadı başladı. Özellikle buğday ekilen alanlarda üreticilerin hem yorucu hem de heyecanlı koşturmacası başladı. Erzurum'da genelde dışardan gelen biçerdöver ekipleri Horasan ilçesinden batı ilçelerine doğru ilerleyerek hasat yapıyor. Biçerdöverler ve traktörler ile tarlaya giren çiftçiler, hasat işleminin 15-20 gün devam edeceği ifade ediyor. Hasat ile birlikte TMO şubelerinin önünde de ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Tarladan hasadını toplayan çiftçilerin bir sonraki durağı TMO teslim yerleri oluyor.

Horasan'da hasadın sıcak havalardan dolayı zorlu geçtiğini anlatan üretici Uğur Sezen "Bir yılın verimini almaya başladık. 50 dönüm tarlamız var 25'i dün, 25'ini bugün yapıyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı ürünlerimiz daha iyi ve bereketli. Şükürler olsun. İnşallah bu süreçten sonra emeğimizin karşılığını alırız." diye konuştu.