Ülkemizde kayıtlı 27 milyon 525 bin 301 araç bulunuyor. 2023 Haziran ayında 892 bin 197adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 128 bin 389 olarak tespit edildi. Erzurum'da Haziran'da 3 bin 801 araç devredildi. TÜİK Haziran 2023'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 128 bin 389 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 48. basamakta yer aldı. Haziran ayında 3 bin 801 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 43'üncü oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 64 bin 447 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 441, otobüs sayısı bin 20, kamyonet sayısı 28 bin 256, kamyon sayısı 6 bin 77, motosiklet sayısı 4 bin 115, özel amaçlı araç sayısı 734 ve traktör sayısı 21 bin 9 oldu. Haziran ayında Erzurum'da 3 bin 801 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 503 otomobil iken, minibüs 40, otobüs 10, kamyonet 823, kamyon 81, motosiklet 103, özel amaçlı araç 2 ve traktör 239 olarak gerçekleşti. Türkiye'de Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,1'ini motosiklet, %39,1'ini otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %81,9 artarak 1 milyon 57 bin 643 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %23,4 azalarak 14 bin 753 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 42 bin 890 adet artış gerçekleşti. - ERZURUM

Ülkemizde kayıtlı 27 milyon 525 bin 301 araç bulunuyor. 2023 Haziran ayında 892 bin 197adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 128 bin 389 olarak tespit edildi.

Erzurum'da Haziran'da 3 bin 801 araç devredildi

TÜİK Haziran 2023'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 128 bin 389 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 48. basamakta yer aldı. Haziran ayında 3 bin 801 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 43'üncü oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 64 bin 447 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 441, otobüs sayısı bin 20, kamyonet sayısı 28 bin 256, kamyon sayısı 6 bin 77, motosiklet sayısı 4 bin 115, özel amaçlı araç sayısı 734 ve traktör sayısı 21 bin 9 oldu. Haziran ayında Erzurum'da 3 bin 801 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 503 otomobil iken, minibüs 40, otobüs 10, kamyonet 823, kamyon 81, motosiklet 103, özel amaçlı araç 2 ve traktör 239 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de trafiğe kayıt sayısı oranından artış

Türkiye'de Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,1'ini motosiklet, %39,1'ini otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %81,9 artarak 1 milyon 57 bin 643 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %23,4 azalarak 14 bin 753 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 42 bin 890 adet artış gerçekleşti. - ERZURUM