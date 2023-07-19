Erzurum'da Haziran Ayında 852 Konut Satıldı

TÜİK 2023 Haziran dönemi iller konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum'da ay içinde 852 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Haziran ayı konut satış performansı kaydında ülkede 24, bölgede ise 1'inci sırada yer aldı.

Erzurum Haziran 2023 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Haziran ayı içinde 186 ipotek, 666 diğer yollardan olmak üzere 852 konut satışı yapıldı. 2022 yılı Haziran ayına göre ipotekli satışlar yüzde 49,04 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 5,88 oranında arttı, toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 14,28 olarak hesaplandı.

Erzurum 1 ve 2. El konut satışları

Erzurum'da Haziran ayı içinde satışı yapılan 852 konutun 279'u birinci elden 573'ü ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 32.74, ikinci el satışları yüzde 67.25'lik oran gösterdi. 2022 yılı Haziran dönemine göre birinci el satışlar yüzde 15.7, ikinci el satışların ise yüzde 13.57 oranında geriledi.

Erzurum 2022 Haziran Ayı Verileri

Erzurum'da 2022 yılı Haziran ayında 365 ipotek, 629 diğer yoldan olmak üzere toplam 994 konut satılmıştı. Bir önceki yılda 994 konutun 331'i birinci elden satılırken, 663'ünün satışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, birinci el satış sayısı toplam satış sayısı toplamında yüzde 33.29'luk oran göstermişti.

Bölgesel Veriler

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen değerlendirmelere göre, Haziran ayında Erzurum'da 852, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında bin 166, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında bin 628, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 4 bin 10 konut satışı gerçekleşti

Erzurum'un Konut Satış Payı

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen hesaplamalara göre, Erzurum'da Haziran ayında satılan konut sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 73.0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 52.3, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 21,2'lik pay gösterdi.

Bölge İlleri Konut Satış Sayıları

Malatya'da 442, Elazığ'da 767, Erzurum'da 852, Van'da 525, Erzincan'da 235, Bingöl'de 178, Kars'ta 188, Bitlis'te 257, Ağrı'da 170, Muş'ta 219, Iğdır'da 87, Tunceli'de 44, Ardahan'da 17, Tunceli'de 70, Hakkari'de 29 konut el değiştirdi.

Erzurum 24'üncü Sırada

Erzurum Türkiye illeri konut satış sayısı yüksekliği sıralamasında 24'üncü oldu. En çok sayıda konut satışının gerçekleştiği iller; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Aydın, Tekirdağ, Kayseri, Balıkesir, Şanlıurfa, Sakarya, Adana, Samsun, Diyarbakır, Manisa, Eskişehir, Muğla, Denizli, Hatay, Erzurum, Yalova, Elazığ, Kahramanmaraş, Çanakkale, Mardin, Ordu olarak belirlendi. - ERZURUM