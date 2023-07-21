Erzurum'da Göçer Ailelerin Meraları Markalara Değer Katıyor

Türkiye'nin mera varlığının yüzde 11'ine sahip Erzurum, farklı bölgelerden gelen göçer ailelere ev sahipliği yapıyor. Ülkenin tanınan firmaları da bu meralardan beslenen hayvanlardan elde edilen sütle markalarına değer katıyor.

"Yaklaşık 100 yıldır burada göçerler"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 300 çadırın kurulduğu yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Dumlu Dağı bölgesindeki göçerleri ziyaret etti. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen ve 20 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu merada göçerlerle sohbet eden Vali Memiş, çocuklara da oyuncak dağıttı. Memiş, burada yaptığı açıklamada, Erzurum'un mera bakımından Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu nedenle göçerlerin kenti tercih ettiğini söyledi. Türkiye'nin tanınan tulum peynirlerinin Erzurum'daki göçerlerin ürettiği sütten yapıldığını ifade eden Memiş, "Yaklaşık 100 yıldır burada göçerlik yapan kardeşlerimiz var. Burada üretilen süt ürünlerinden yapılan tulum peynirini tüm Türkiye tanıyor ve böyle de bir katma değeri var." dedi.

"Türkiye'de merası en fazla olan il burası"

Memiş, Erzurum'un hayvan sayısı bakımından büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, bulundukları bölgenin Fırat, Çoruh ve Aras havzalarına can verdiğini aktardı. Bölgede uçsuz bucaksız meraların bulunduğunu anlatan Memiş, "Uzmanların, 'Meralarda beslenen hayvanların etinden, sütünden beslenin.' diye bahsettiği yer Erzurum, çünkü Türkiye'de merası en fazla olan il burası." ifadesini kullandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar'ın eşlik ettiği ziyaret sonunda Memiş, ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM