Haberler

Erzurum'da Girişimcilik ve Geleneksel El Sanatları İçin Önemli Protokol İmzalandı

Erzurum'da Girişimcilik ve Geleneksel El Sanatları İçin Önemli Protokol İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu, kadın girişimciler ve el sanatları derneği önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile geleneksel el sanatları eğitimi verilecek ve katılımcılara sertifika sunulacak.

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı M. Kübra Alioğulları ve Taş Mağazaları Koruma, El Sanatları, Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hakan Tazegül, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve girişimciliği desteklemek amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında 17 Kasım 2025'te başlayacak eğitimlerle, genç ve kadın girişimci adaylarına Doküm, Kalemkar, Tel örgü, Tespih kakma, Takı tasarımı, Telkari ve daha birçok geleneksel sanat dalında usta işçiliğin incelikleri öğretilecek.

Eğitimler 14 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek olup, sonunda kursiyerlere sertifika verilecek. Bu sertifikalar sayesinde katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çıraklık eğitim merkezlerinden çıraklık belgesi alabilecek, KOSGEB Girişimcilik Destek Programlarına başvuru hakkı kazanacak.

Başvuruların e-Devlet, e-Yaygın MEB portalı üzerinden yapabileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 325.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! 2 kulüp başkanı ve 17 hakem gözaltında
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay

Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! 2 kulüp başkanı ve 17 hakem gözaltında
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lere sığınak zorunluluğu

Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lerde artık zorunlu
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir

Komisyonda üyesi olan partiden bomba çıkış: Öcalan serbest kalabilir
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.