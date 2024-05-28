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Erzurum'da genç ve kadın girişimcilere Amerika'da iş kurma ve yatırım fırsatları anlatıldı

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen seminer programında, genç ve kadın girişimcilere Amerika'da iş kurma ve yatırım fırsatları ile Ticaret Sicili Uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen seminer programında, genç ve kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına, 'Amerika'da iş kurma ve yatırım fırsatları ve Ticaret Sicili Uygulamaları' anlatıldı.

ETSO, Atatürk Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ve ATA Teknokent işbirliğiyle düzenlenen seminer programı, ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, AÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Vedat Kaya, TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları, genç ve kadın girişimciler ile İİBF öğrencileri katıldı. Programda, ETSO Ticaret Sicili Müdürü Hakan İnanlı, "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Uygulamaları", Atatürk Üniversitesi Finans Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ensar Ağırman da, "Amerika'da Yatırım ve İş Kurma; EB-5 Vizesi ve Green Card" konulu bir seminer verdi.

Seminerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük ekonomisine sahip olduğunu ve çok çeşitli sektörlerde yatırım fırsatları sunduğunu ifade eden Doç Dr. Ağırman, ABD'de teknoloji, sağlık, finans, enerji, perakende ve daha birçok sektörde geniş iş imkanları bulunduğunu söyledi. ABD'nin, yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve güçlü tüketici harcamaları ile dikkat çektiğini kaydeden Doç. Dr. Ağırman, bunun da yatırımcılar için büyük bir pazar anlamına geldiğini, ürün ve hizmetler için geniş bir müşteri tabanına erişim imkanı sağladığını vurguladı.

ABD'deki inovasyon ve teknoloji merkezlerinin olduğu bölgelerdeki şirketlerle işbirliği yapılarak veya yatırım yapmak suretiyle teknolojik avantajlardan faydalanılabileceğini kaydeden Doç. Dr. Ensar Ağırman, uluslararası ticaret fırsatlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi; "Amerika, dünyanın dört bir yanına ihracat yapma imkanı sunar. Stratejik konumu ve uluslararası ticaret anlaşmaları sayesinde, global pazarlara erişim kolaydır. Ayrıca, güvenli yatırım ortamı yabancı yatırımcılar için çeşitli teşvikler ve korumalar bulunmaktadır. Amerika, doğrudan yabancı yatırım çekmek için çeşitli programlar ve vergisel teşvikler de sunar"

Konuşmasında EB-5 Vizesi'yle ilgili de bilgi veren Ağırman şöyle devam etti; "EB-5 Vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım yaparak daimi oturma izni (GreenCard) elde etmeyi amaçlayan yabancı yatırımcılara yönelik bir göçmenlik programıdır. 1990 yılında ABD Kongresi tarafından oluşturulan bu program, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, yeni iş fırsatları oluşturmak ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla tasarlanmış. EB-5 programı kapsamında, yatırımcıların ABD'de belirli bir miktarda yatırım yapmaları ve bu yatırımla belirli sayıda tam zamanlı iş imkanı oluşturmaları gerekiyor. Yatırımcılar, doğrudan bir ticari işletmeye yatırım yapmayı veya EB-5 Bölgesel Merkezleri aracılığıyla dolaylı yatırım yapmayı seçebilirler."

EB-5 Vizesi'nin başvuru şartlarıyla ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Ağırman, seminer sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Seminerin ardından AÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Vedat Kaya ve AÜ Finans Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ensar Ağırman, TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci ve TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları ile birlikte ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret ederek, kurum ve kurullar arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundular. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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