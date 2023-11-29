Erzurum'da Ekim Ayında 3 Bin 360 Araç Trafiğe Kaydedildi

Türkiye'de Ekim ayında 184 bin 767 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 360 aracın kaydı yapıldı, trafiğe kayıtlı araç sayısı 130 bin 879 olarak tespit edildi.

Türkiye'de Ekim ayında 184 bin 767 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 360 aracın kaydı yapıldı, trafiğe kayıtlı araç sayısı 130 bin 879 olarak tespit edildi.

TÜİK Ekim 2023'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 130 bin 879 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Ekim ayında 3 bin 382 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 43'üncü oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 65 bin 929 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 430, otobüs sayısı bin 229, kamyonet sayısı 28 bin 566, kamyon sayısı 6 bin 106, motosiklet sayısı 4 bin 536, özel amaçlı araç sayısı 729 ve traktör sayısı 21 bin 354 oldu.

Ekim ayında Erzurum'da 3 bin 360 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 78 otomobil, minibüs 70, otobüs 22, kamyonet 784, kamyon 74, motosiklet 60, özel amaçlı araç 1 ve traktör 271 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM