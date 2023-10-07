Erzurum'da Daphan Ovası'nda 11 Bin Ton Lahana Üretimi

Erzurum'da çiftçiler, verimli toprakların bulunduğu Daphan Ovası başta olmak üzere kent genelindeki 2 bin 500 dekarda 11 bin ton lahana üretiyor. Sebze üretiminde öne çıkan Aziziye ve Aşkale ilçeleri arasında bulunan Daphan Ovası'nda da üretilen lahana ve sebzeler, çevre illere pazarlanıyor.

Erzurum'da çiftçiler, verimli toprakların bulunduğu Daphan Ovası başta olmak üzere kent genelindeki 2 bin 500 dekarda 11 bin ton lahana üretiyor.

Sebze üretiminde öne çıkan Aziziye ve Aşkale ilçeleri arasında bulunan Daphan Ovası'nda da üretilen lahana ve sebzeler, çevre illere pazarlanıyor.

Yoğun tarım yapılan ve her yıl yaklaşık 2 bin ton lahana üretilen Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, mayıs ayının sonlarında ektikleri ürünlerini hasat etmeye başladı.

Baltalarla ana yapraktan çıkardıkları lahanaları traktörlere yükleyen çiftçiler, hallerdeki komisyoncular aracılığıyla mahsullerini çevre illere satıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, AA muhabirine, kentte 4 milyon 800 bin dekar civarında tarımsal potansiyel olduğunu söyledi.

Bu alan içerisinde 15 bin dekarda sebze üretim alanı olduğunu vurgulayan Kenger, şöyle konuştu:

"Sebze üretim alanı içerisinde Türkiye'de lahana üretiminde ilk 10'dayız. 2 bin 500 dekarda 11 bin ton lahana üretimi gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında Bakanlığımızın destekleriyle 420 bin kök fide dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün de çiftçilerimizle lahana hasadındayız."

Kenger, 2015 yılından bu yana Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile 1,5 milyon kök fidenin çiftçilere dağıtıldığını anlatarak "Etrafımızdaki 9 ili sebze anlamında besliyoruz." dedi.

Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Recep Laçin de mayıs ayından bu yana büyük emeklerle lahana ürettiklerini ve mahsullerini aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.