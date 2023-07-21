Erzurum'da Çek Ödemeleri Yükselişte

Erzurum'da Haziran ayında 778,5 milyon TL tutarında 4 bin 579, yılın ilk 6 ayında ise 7 milyar 69 milyon TL tutarında 57 bin 554 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısında 2'inci sırayı aldı.

Erzurum'da Haziran ayında 778,5 milyon TL tutarında 4 bin 579, yılın ilk 6 ayında ise 7 milyar 69 milyon TL tutarında 57 bin 554 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısında 2'inci sırayı aldı.

Erzurum Çek Sayısı Aylık Dağılım

TBB verilerine göre Erzurum'da bu yılın ocak ayında 14 bin 280, Şubat ayında 9 bin 90, Mart ayında 9 bin 808, Nisan ayında 4 bin 464, Mayıs ayında 15 bin 333, Haziran ayında 4 bin 579 çek zamanında ödendi.

Erzurum Çek Tutarı Aylık Dağılım

Erzurum'da ödenen çek tutarı ise ocak ayında 1.5 milyar, Şubat ayında 1.0 milyar, Mart ayında 1.1 milyar, Nisan ayında 689.0 milyon, Mayıs ayında 1.8 milyar, Haziran ayında 778 milyon 508 bin TL olarak bildirildi.

Ocak - Haziran Dönemi Çek Sayısı Bölgesel Veriler

Yılın 6 aylık döneminde Erzurum'da 57 bin 554, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 75 bin 184, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 131 bin 65, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 352 bin 771 çekin ibrazında ödendiği bildirildi.

Ocak - Haziran Dönemi Çek Tutarı Bölgesel Veriler

6 aylık döneminde Erzurum'da 7 milyar 69 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 8 milyar 926 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 14 milyar 39 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 46 milyar 110 milyon TL tutarında çek ödemesi gerçekleşti.

Erzurum'un Payı

Ocak - Haziran 2023 döneminde Erzurum'da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 76,55, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 43,91, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 16,31'lik pay edindi. - ERZURUM