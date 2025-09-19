Haberler

Erzurum'da Besi OSB Projesi İçin Destek Sözleşmesi İmzalandı

Güncelleme:
2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında onaylanan ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Erzurum'da Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger katıldı.

Markalı et üretimi için Erzurum'da Besi OSB kuruluyor

Proje; hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgesi kurularak, bölgenin mevcut dezavantajlarının giderilmesini ve güçlü yönlerinin en verimli biçimde değerlendirilmesini hedefliyor. Modern barınaklara sahip, verim gücü yüksek kültür ırkı hayvanların yetiştirileceği, çağdaş yetiştirme tekniklerinin uygulanacağı entegre besi sığırı işletmeleriyle; çiftlikten sofraya tüm aşamaları kontrol altında olan, markalı ve kaliteli et üretiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu doğrultuda hazırlanacak fizibilite çalışması, Erzurum'da Besi OSB kurulmasının ekonomik, teknik ve çevresel açıdan uygunluğunu tespit etmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin hayvancılık sektöründe rekabet gücünün artırılması, güvenilir ve lezzetli et ürünlerinin tüketicilere sunulması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
