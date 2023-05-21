Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı Açıklandı

Türkiye'de toplam 25 milyon 682 bin 441 aktif sigortalı bulunuyor. SGK'nın 2023 Şubat verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 170 bin 240 oldu.

4A, 4B ve 4C ne anlama geliyor?

Ülkemizde, çalışma yaşamı içinde yer almış olan insanların sosyal güvencelerden yararlanabilmeleri, koşullar tamamlandığında emeklilik hakkını elde edebilmeleri ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı durumda olan çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışmalarının gerekir. Bunlardan birisi olan 4A sigortası, geçmişte Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çatısı altında olan ve SSK'ya prim ödeyenleri dahil eden bir sigortaydı. Ancak SSK, SGK'ya bağlandığında halk arasında bilinen SSK sigortası da 4A sistemi adını aldı. 4A sisteminin kapsamı ise özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerdir. 4B sistemi ise eski adıyla Bağ-Kur sigortasıdır. Bu sisteme kayıtlı kişiler, kendi mesleğini icra eden yani bağımsız olarak çalışan kişilerdir. 4B sistemine esnaf (iş yeri sahipleri), sanatkar veya serbest meslek grupları dahil olabiliyor. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı.

Erzurum'da 36 bin 622 memur var

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 113 bin 351 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 20 bin 267 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 36 bin 622 kişi var.

4 bin 660 tarım sigortalı kayıtlı var

Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 4 bin 660 kişi var. SGK verilerine göre Erzurum'da 830 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 14 bin 618, çıraklık kapsamında ise 6 bin 531 kişi bulunuyor. İsteğe bağlı sigortalı sayısı ise; 4B kapsamında 377 kişi kayıtlara geçti. - ERZURUM