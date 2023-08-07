Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 164 Bin 833'e Ulaştı

SGK'nın 2023 son verilerine göre, Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 164 bin 833 oldu. Erzurum'da 4A, 4B, 4C ve tarım sigortası kapsamında farklı gruplarda çalışanlar bulunmaktadır. Ayrıca, muhtarlar, stajyerler, kursiyerler ve çıraklar da SGK kapsamında yer almaktadır. Erzurum'da toplamda 10 bin 399 kayıtlı işyeri bulunmaktadır.

SGK'nın 2023 son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 164 bin 833 oldu.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 106 bin 641 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 19 bin 624 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 38 bin 568 kişi var.

Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 4 bin 563 kişi var. SGK verilerine göre Erzurum'da 807 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 13 bin 782, çıraklık kapsamında ise 5 bin 725 kişi bulunuyor. Erzurum'da SGK kapsamında toplam 10 bin 399 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 896 kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 9 bin 506, geçici işyeri bin 54 olarak açıklandı.

Erzurum'da 87 bin 492 kişinin malullük, yaşlılık, ölüm sigortası, iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında aylık ve gelir alıyor. Bunlardan; 43 bin 87'si işçi emeklisi ya da hak sahibi, 21 bin 31'i eski Bağ-Kur sigortalısı ve 15 bin 278'i emekli sandığı kapsamında şeklinde ayrılıyor. - ERZURUM