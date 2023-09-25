Erzurum'da Ağustos Ayında 129 Bin 791 Araç Trafiğe Kaydedildi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde Ağustos ayında 235 bin 317 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı 129 bin 791 olarak belirlendi. Erzurum, Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı.

Türkiye'de Ağustos ayında 235 bin 317 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 129 bin 791olarak tespit edildi.

TÜİK Ağustos 2023'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 129 bin 791 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Ağustos ayında 3 bin 643 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 46'inci oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 65 bin 262 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 439, otobüs sayısı bin 226, kamyonet sayısı 28 bin 444, kamyon sayısı 6 bin 97, motosiklet sayısı 4 bin 355, özel amaçlı araç sayısı 734 ve traktör sayısı 21 bin 183 oldu. Temmuz ayında Erzurum'da 3 bin 643 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 341 otomobil, minibüs 86, otobüs 23, kamyonet 797, kamyon 67, motosiklet 125, özel amaçlı araç 5 ve traktör 199 adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %188,8, motosiklette %165,9, kamyonette %93,0, otomobilde %86,2, otobüste %32,7, traktörde %30,6 artarken kamyonda %7,2 ve özel amaçlı taşıtta %0,9 azaldı. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,2'sini otomobil, %17,0'ını motosiklet, %15,8'ini kamyonet, %7,7'sini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - ERZURUM