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Erzurum'da açılan çuval fabrikası istihdam sağlıyor

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Erzurum'un Oltu ilçesinde açılan çuval fabrikası, bölgeye ekonomik ve sosyal açıdan değer katıyor. Fabrika, 60 yeni işçi alımı için hazırlık yapıyor.

ERZURUM (İHA) – Erzurum'un Oltu ilçesinde açılan çuval fabrikası yüzlerce kişiye iş kapısı olmaya devam ediyor.

Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık bir buçuk yıl önce üretime başlayan çuval fabrikası, yöreye hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir değer katmaya başladı. Birçok aileye iş imkanı sunan ve yöre istihdamına katkıda bulunan Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Bigbag Fabrikası'na 60 işçi daha almak için hazırlık yapılıyor.

Çuval fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Erkan Güzel, "Yaklaşık bir buçuk yıl önce başladığımız ham madeden tam mamule bigbag üretimimizin yanı sıra bugün itibarıyla küçük torba yapımına başladık. Bu vesile ile 60 kişiye daha istihdam etme imkanı oluştu. Bundan sonraki süreçte ham maddenin burada dönüştürülmesinin avantajıyla inşallah alt kollarımızı geliştirerek bu istihdamı biraz daha artırmayı planlıyoruz" dedi.

Söz konusu çuval fabrikasında 250 ton ham madde işleniyor ve halen 350 kişi çalışıyor. Fabrikanın bölge ekonomisine katkısı aylık 750 bin dolar olurken, aylık 250 ton çuval üretimi gerçekleştiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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