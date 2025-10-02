Erzurum'da 300 İşyerini Barındıracak Mobilyacılar Sitesi Yapımı Devam Ediyor

Erzurum'da yapımı devam eden Mobilyacılar Sitesi, 300 işyerini içinde barındıracak.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, Yakutiye İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı devam eden Mobilyacılar Sitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çiftçi, eksiklikleri yerinde tespit ederek kısa sürede tamamlanması için yetkililere talimat verdi. Ziyarete Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte; Yakutiye Kaymakam V. Yunus Kızılgüneş, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Ticaret İl Müdür V. Hüseyin Yücel, T.T. Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Nohutçu eşlik etti. - ERZURUM