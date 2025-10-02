Haberler

Erzurum'da 300 İşyerini Barındıracak Mobilyacılar Sitesi Yapımı Devam Ediyor

Erzurum'da 300 İşyerini Barındıracak Mobilyacılar Sitesi Yapımı Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yapımı süren Mobilyacılar Sitesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve eksikliklerin hızla tamamlanması için talimat verdi.

Erzurum'da yapımı devam eden Mobilyacılar Sitesi, 300 işyerini içinde barındıracak.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, Yakutiye İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı devam eden Mobilyacılar Sitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çiftçi, eksiklikleri yerinde tespit ederek kısa sürede tamamlanması için yetkililere talimat verdi. Ziyarete Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte; Yakutiye Kaymakam V. Yunus Kızılgüneş, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Ticaret İl Müdür V. Hüseyin Yücel, T.T. Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Nohutçu eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yıllık ceza! Bu köyde bir kişi hariç herkesin arazisi herkese ait

73 yıllık ceza! Bu köyde bir kişi hariç herkesin arazisi herkese ait
Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde

Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.