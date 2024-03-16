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Erzurum'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkıldı

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Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının ihalesini açık teklif usulüyle gerçekleştirecek.

Erzurum'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkıldı.

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi sınırları içinde yer alan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 2 Nisan Salı günü saat 10.30'da "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

Geçici teminat bedelinin 21 bin-60 bin lira olarak belirlendiği sahaların ihalesi, Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Şartnameler, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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