Erzurum'da 2. Sanayi Bölgesi'nde Yatırımlar Hızla Devam Ediyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da kurulan 2. Sanayi Bölgesi'nde yatırımların büyük bir hızla devam ettiğini, şimdiden taleplerin büyük rakamlara ulaştığını ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi Erzurum'un çok yakın bir gelecekte sanayi şehri olacağını belirterek, "2. Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Daha şimdiden çok sayıda firmanın yer talepleri var. Biz de bu talepleri titizlikle inceliyoruz. 2. sanayi bölgesi faaliyete geçtiği andan itibaren istihdam noktasında büyük bir rahatlama olacak, Erzurum'da 3. ve 4. Sanayi Bölgeleri'ne ihtiyaç duyulacak." şeklinde konuştu.

"Bekleyen 260 yatırım talebi var"

Vali Çiftçi Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde şu ana kadar 55 parselin tahsisinin yapıldığını ifade ederek, "Geriye 17 tane parsel kaldı. Bekleyen 260 yatırım talebi var. Bunlar hem Erzurum hem de Erzurum dışında talep eden firmalar. Elimizde parsel sayısı az olduğu için seçici davranmak zorundayız. Stratejik alanlarda müracaatlar olduğunda bunları değerlendirmek durumundayız. Örneğin son olarak bir kağıt firmasının 1 milyar liralık bir yatırımı vardı. Seçimlerimizde yatırım, istihdam ve ihracat bizim hassas olan konularımız. Parsellerin tahsisi konusunda bu anlamda temkinli davranıyoruz." dedi.

"MSB ile görüşmeler devam ediyor"

Yatırımcıların arsa taleplerini karşılamak için mevcut alanı büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Vali Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti, "2. Sanayi Bölgesi'ne komşu ve MSB'ya ait 1,5 milyon metrekarelik bir alan var. Oranın genişleme alanı olarak organize sanayi bölgesine kazandırılması için girişimlerimiz var. Ankara'da bununla alakalı görüşmeler yaptık. Milli Savunma Bakanımızda konuya sıcak bakıyor. Bu arazinin karşılığında bir yere talebi var. Büyükşehir Belediyemiz gerekli araştırmaları yapıyor. Görüşmeler de devam ediyor. Anlaşma olması halinde bu alanda organize sanayi bölgesine katılacak ve gerekli düzenlemelerden sonra yatırımcılarımıza tahsis edilecek." - ERZURUM