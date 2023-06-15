Erzurum'da 2. OSB'deki zemin sorunu nedeniyle yatırımcılar yeni alanda yatırım yapmak istiyor

Erzurum'da, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) zemin sorunu nedeniyle taşınacak yeni alanda yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin arsa tahsisi talepleri değerlendirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, 2. OSB 3. etap alanı şantiyesinde Vali Okay Memiş başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Yeni OSB alanında yatırım yapmak isteyen 236 yatırımcının tahsis taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, yerel yatırımcıların arsa taleplerinin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda, başvuru yoğunluğu sebebiyle 3. etap alanının talepleri karşılayacak büyüklükte olmadığı ve yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, mutlak suretle alanın genişletilmesi veya ivedilikle yeni OSB alanlarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Zemin probleminden dolayı mağduriyet yaşayan yatırımcıların 3. etap alana taşınmasıyla ilgili çalışmaların da ele alındığı toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine ilk etapta gönderilen 75 milyon liralık ödeneğin mağdur yatırımcıların taşınma ve inşaat faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, bu kapsamdaki ihalelerin Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Haziran'da yapılacağı ve en kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

"Yatırımcıların ilgisi, şehrimizin sanayileşmesi yolunda büyük bir fırsat"

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, yatırım için talepte bulunan yatırımcıların kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Arsa tahsisi için 236 yatırımcının başvurmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Özakalın, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımızın 2. OSB'ye olan ilgisi, şehrimizin sanayileşmesi yolunda, üretiminin, istihdamının ve ihracatının artması için çok büyük bir fırsat ancak bu fırsatı değerlendirmemiz için yatırımcılarımızın taleplerinin mutlak suretle karşılanması gerekiyor. Bunun için mevcut 3. etap alanı genişletmekten veya alternatif bir OSB alanı oluşturmaktan başka çaremiz yok. Önümüzdeki günlerde, siyasilerimizle, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu konudaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıp, bu meseleyi çözüme kavuşturmalıyız."

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile yönetim kurulundaki kurum temsilcileri katıldı.