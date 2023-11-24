Erzurum 2. OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanarak, sanayi bölgesinin genişletilmesi ve kurulması planlanan güneş enerji santrallerinin yapım aşamaları ele alındı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, 2. Osb Müdürü Fırat Karakaya, yürütülen çalışmalarla hakkında bilgilendirme yaptı.

Bölgede bulunan 3. etap alanın genişletilmesiyle ilgili çalışmalar ve, 1. ve 2. etap alana yapılacak olan güneş enerji santrali konuları görüşülürken, santral için dağıtım lisansının alındığı ve yol haritasının belirlendiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, bölgedeki yatırımcıların sorunları ve çözüm önerileri de görüşüldü.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, Erzurum'daki yerel yatırımcıların 3. etap alandan yoğun bir şekilde arsa talebinde bulunduğunu belirterek, alanın genişletilmesiyle bu talepleri daha rahat karşılayacaklarını, buna paralel olarak yatırımların artacağını ve şehrin sanayileşme anlamında büyük bir ivme kazanacağını vurguladı.

Toplantıya, Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek ve yönetim kurulunda temsil edilen kurumların yetkilileri katıldı.