Erzurum 2. OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi kasım ayı yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 3. Etap alanının genişletilmesi için Ankara'ya yapılacak ziyaret ve görüşmeler kararlaştırıldı.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi kasım ayı yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan ve Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, 3. Etap alanının genişletilmesi için önümüzdeki günlerde Ankara'ya gidilerek ilgililerle görüşülmesi kararı alındı. Toplantıda ayrıca, yatırım yapan sanayiciler ile bir araya gelinerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ankara'da 3. Etap alanını genişletilmesiyle için yapılacak ziyaret ve görüşmelerle ilgili düşüncelerini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, yapılacak ziyaret ve görüşmelerden olumlu sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi. 3. Etap alanının genişletilmesinin 2. OSB'nin geleceğine yön vereceğini vurgulayan Başkan Özakalın, bölgeye gelecek yatırım taleplerinin karşılanmasının ancak alanın genişletilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Özakalın ayrıca alanın genişletilmesinin, Erzurum'da sanayinin gelişmesine sağlayacağı değer göz önünde bulundurularak, ilgili bütün kişi ve kurumların elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi. - ERZURUM