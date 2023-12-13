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Erzurum 2. OSB ve MİNOTEK ortak yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

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Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) ve Mobilya İnovasyon Merkezi'nin (MİNOTEK) ortak yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2. OSB'de devam eden çalışmalar, genişletme çalışmaları ve güneş enerji santrali konusu ele alındı.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. Osb ) ve Mobilya İnovasyon Merkezi'nin (MİNOTEK) ortak yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Bölge Müdürü Yakup Albayrak, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (ARAS EDAŞ) İl koordinatörü Hüseyin Öcal, 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya, MİNOTEK Müdürü Mustafa Altun, Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Nohutçu ile 2. OSB ve MİNOTEK'in yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlk olarak 2. OSB'de devam eden çalışmaların ele alındığı toplantıda, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya faaliyetlerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

3.Etap alanın genişletilmesiyle ilgili çalışmaların son durumunun değerlendirildiği toplantıda, 1. ve 2. Etap alana yapılacak olan güneş enerji santrali konusu da ayrıntılı olarak görüşüldü ve belirlenen yol haritası çerçevesinde yapılacak çalışmalar ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Erzurum OSB Ekonomi Güncel Haberler

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